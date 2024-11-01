edición general
7 meneos
10 clics
Exdirector del Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay: "las familias más vulnerables tienen más hijos porque es lo único que pueden tener y decir que es propio"

Exdirector del Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay: "las familias más vulnerables tienen más hijos porque es lo único que pueden tener y decir que es propio"

Rodas ofreció su perspectiva sobre las dinámicas de la pobreza y las altas tasas de natalidad en los sectores más vulnerables contando una experiencia para ilustrar la complejidad de cada caso: “había sido abusada sexualmente cuando no había terminado la escuela y apenas sabía leer y escribir, teniendo un hijo tras otro, muchas veces bajo situaciones de violencia. Desde afuera, no se conoce la historia de vida que le tocó vivir, por ello es importante atender cada situación en particular y no caer en el prejuicio o el juicio simplista.

| etiquetas: uruguay , pobreza , causas , familias
6 1 0 K 75 actualidad
7 comentarios
6 1 0 K 75 actualidad
Connect #2 Connect *
Vaya tontería de mensaje. La gente que están bajo el umbral de pobreza tienen más hijos por dos razones: antiguamente por que eran más manos para ayudar en el campo.

Ahora en no pocos casos porque más niños son más ayudas. Y creo que en un contexto de baja natalidad, se deberían dar más ayudas a estas familias para tener hijos, y después acompañarlas en todo el proceso de formación. Ayudas pero a cambio de unas obligaciones como padres y madres. Si nacen pobres pero so forman y acaban con una…   » ver todo el comentario
2 K 34
Tito_Keith #4 Tito_Keith
#2 El mensaje de que tienen hijos para vivir de las ayudas está muy extendido pero no creo que sea verdad. Nunca te van a dar más de lo que vas a gastar.
Más bien creo que los métodos anticonceptivos no se usan por ignorancia o por carestía. También hay mucho embarazo adolescente. Y bodas de gente muy joven.
1 K 11
Urasandi #5 Urasandi
#2 Se te olvida que en sociedades sin coberturas sociales (como la jubilación ) tus hijos serán tu plan de pensiones.
0 K 12
#6 BoosterFelix *
"las familias más vulnerables tienen más hijos porque es lo único que pueden tener y decir que es propio"

Ya decía yo que no podrían alegar un motivo basado en el bienestar, los intereses y los derechos de los hijos.

Lo que me extraña es que este hombre no se haya andado rápido de reflejos mentales y no se haya acordado de que en la batería de argumentos de los pobres también está el argumento de que las familias pobres tienen mas hijos porque la cultura les hace tenerlos. Es…   » ver todo el comentario
0 K 10
#7 abogado_del_diablo
De ahí el nombre de proletariado, porque lo único que poseen es su prole.
0 K 7
#3 re10
También hay casos en Africa y en Asia donde nadie se cuestiona que a los niños hay que alimentarlos y cuidarlos sean factores culturales o religiosos nadie propone abortos o prevención de embarazos no deseados.
0 K 6
alcama #1 alcama
Es más barato un perro
0 K 5

menéame