Un exdiputado de Ciudadanos tiene un asesor que trabaja sin cobrar, sin contrato, sin seguro y sin pagar impuestos

Un informe de la Diputación de Valencia permite al exdiputado de Ciudadanos, José Enrique Aguar, disponer de un empleado que trabaja sin contrato, sin cobrar, sin seguro y sin pagar impuestos. El objetivo es que le asesore en sus gestiones como diputado no adscrito. El ex del partido naranja asegura que el asesor, José Vicente Giménez, no cobra un sueldo público. No tiene nómina, pero acude casi todos los días a trabajar al Palacio de Batllia y ocupa la plaza de aparcamiento del diputado.