Un exdiplomático belga será juzgado por el asesinato de Lumumba en el Congo [EN]

Un tribunal de Bruselas ha ordenado que un exdiplomático belga de 93 años sea juzgado por el asesinato, en 1961, del primer ministro del Congo y figura emblemática del anticolonialismo, Patrice Lumumba. Lumumba, que asumió el cargo de primer ministro del país —hoy conocido como República Democrática del Congo— tras su independencia de Bélgica el 24 de junio de 1960, fue derrocado en septiembre de ese mismo año y asesinado pocos meses después, el 16 de enero de 1961, por un grupo rebelde secesionista respaldado por Bélgica.