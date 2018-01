El exconseller de Empresa asegura en el Supremo que tuvo "miedo" del rumbo que tomó el procés

En una entrevista, reconoció que "probablemente" la Generalitat no podrá hacer el referéndum y añadió que podría "aguantar" ir a prisión, pero no que "vayan contra el patrimonio". "Pensemos en la familia... nuestras decisiones pueden afectar a nuestras familias...", indicó. Ante el juez ha recordado esa entrevista y ha asegurado que tuvo "miedo" y no estaba de acuerdo con el rumbo que había adquirido el procés, según informan fuentes presentes en el interrogatorio.