La exconcejala de Urbanismo del PP en Madrid deja el partido: "Este PP da rienda suelta a la corrupción"

“Estoy muy orgullosa de haber pertenecido al PP (…) pero desde hace tiempo me duele mi partido. Los casos (de corrupción) que estamos conociendo y lo que está por llegar, no son hechos aislados, es un cáncer que hay que extirpar. Si no actuamos enérgicamente vendrán más casos”. Son palabras de que fuera concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid durante la era de Alberto Ruiz-Gallardón, Pilar Martínez, en un vídeo colgado en su perfil de Facebook.