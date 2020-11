¿Y si un exceso de titulados nos está llevando a la crisis social? La teoría de la sobreproducción de élite

España vio pasar a su población universitaria matriculada entre 1975 y el período actual de 470.000 a 1.6 millones de alumnos, un crecimiento del 240%, mientras que el crecimiento demográfico no fue para nada el mismo, apenas un 32% más de españoles. Ocurre igual en buena parte de las democracias consolidadas. No sólo la masa se ha ido volviendo progresivamente más inteligente, sino que están más formados y buena parte de ellos ha decidido competir por un número de puestos superiores que no puede dar cabida a todos...