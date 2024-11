Un ex soldado británico, capturado en territorio ruso mientras combatía con Ucrania

Un ex soldado británico de 22 años, James Scott Rhys Anderson, ha sido capturado en la región rusa de Kursk y ha reconocido en un vídeo difundido por Moscú que combatir junto al ejército ucraniano fue "una idea estúpida". Rusia le considera a todos los efectos como un "mercenario" y no garantiza su protección bajo las leyes internacionales. Sirvió durante cuatro años en el Royal Corps of Signals del ejército británico y se alistó como voluntario en la Legión Internacional del ejército ucraniano como especialista en transmisiones y vigilancia.