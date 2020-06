Evitar la discusión

De las víctimas españolas no se acordó. Ni una palabra. He aquí uno de esos casos donde lo lejano prima sobre lo cercano. Esto, por un lado, por otro observé cariseco la influencia de la propaganda actuando sobre una mente equilibrada, preparada, presuntamente informada. Pude contestarle empleando varios argumentos, pero no me apetecía discutir. Sólo acerté a decirle: «Oye, si no vas a rechupetear tus cabezas de gambas de Dénia, ¿te importa pasármelas?».