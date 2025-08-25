edición general
Evergrande, expulsada de la Bolsa: anatomía de la caída del gigante chino

Evergrande, expulsada de la Bolsa: anatomía de la caída del gigante chino

La Bolsa de Hong Kong expulsó hoy al endeudado gigante inmobiliario chino Evergrande, la cara más visible de la crisis del sector en China, por su pasivo de 330.000 millones de $ (281.958 mill. de €). ¿La explicación inmediata? Mantener su cotización congelada más de 18 meses. Estas son 5 importantes claves para entender cómo la empresa, que llegó a ser la mayor promotora inmobiliaria de China, llegó a esta situación: 1. Estallido de la crisis; 2. ‘3 líneas rojas’; 3. El mercado no responde; 4. Orden de liquidación; 5. Turbulencias constantes.

| etiquetas: china , hong kong , evergrande , bolsa , acción , inmobiliaria , promotora
#1 giputxilandes
¿Os acordáis de cuando Evergrande iba a arruinar China según todos esos economistas que se dedican a ir anunciando el fin de China cada 6 meses?
Gry #3 Gry
#1 Todavía siguen con ello de vez en cuanto. De la respuesta del gobierno chino a la crisis es muy difícil encontrar artículos,

Lo de dejar quebrar a grandes empresas en lugar de rescatarlas con dinero público por aquí no se lleva, y mucho menos cualquier medida que baje los precios de la vivienda.
azathothruna #4 azathothruna
Seria un cago de risa que China logre salvarse de la bomba de Evergrande.
Mostraria que el libre mercado es para niños y no para adultos
suppiluliuma #2 suppiluliuma
Vaya, van a necesitar un banco malo.
#5 Oliram
Puede parecer muy grande Evergrande, si la comparamos con Martinsa-FADESA la quiebra inmobiliaria más grande en España en 2007año en que estallo la burbuja inmobiliaria y su posterior crisis, estamos ante unas cifras similares en porcentaje del PIB (0,16% PIB). Lo que pasa es que en 2007 y posteriores calleron muchos mas en España llegando a los bancos y no parece que en China la cosa sea similar, mas bien al contrario, siguen creciendo.
Ahora vendrán los agoreros a decir que China ya no crece a doble dígito como antes. Es imposible seguir creciendo a doble dígito indefinidamente. ¿Noconoceis la fórmual del interés compuesto?. ¿Esperais que China crezca hasta el infinito y mas allá?
