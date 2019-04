EUTANASIA: También es violencia de género (UTBH)

Altamira Gonzalo, abogada y vicepresidenta de mujeres Themis, aseguraba para El País - muy indignada ella - que, "El derecho tiene mucho que ver con el sentido común [...] Los juzgados de violencia de género no están para esto." Por desgracia, de acuerdo a la ley y al fallo del Tribunal Supremo que dejó bien claro hace poco que no era necesario un contexto - o un ánimo - de dominación o de sometimiento, con los antecedentes que hay y de acuerdo a cómo está redactada esta ley, es muy difícil que este señor no pase por un juzgado de viogen.