Euskera el idioma más antiguo y mágico del mundo  

Apa kaixo Romiñoak! Este es un vídeo del Euskera/Eskera/Euskara/Vasco; y podríamos decir que es una de mis lenguas favoritas en el mundo, por su fascinante antigüedad, misterio y mágia en sus palabras. Es una lengua del cual no se conoce su origen, pero ha sobrevivido el paso del tiempo, y no solo la lengua si no también la cultura de sus hablantes.