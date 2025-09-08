edición general
1 meneos
20 clics

Euroverify: ¿Cuál es el país de la UE con los trenes más puntuales?

A menudo se califica a Suiza como la mejor de Europa en su conjunto en cuanto a la puntualidad de sus trenes, pero ¿qué ocurre con la UE por separado?

| etiquetas: puntualidad , trenes , europeos
1 0 0 K 11 actualidad
sin comentarios
1 0 0 K 11 actualidad

menéame