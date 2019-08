Europa bloquearía el futuro acuerdo comercial con el Reino Unido si éste no pagara la factura del Brexit (ENG)

La UE bloquearía el hipotético futuro acuerdo comercial con el Reino Unido si no son satisfechas las deudas admitidas en el acuerdo del Brexit, aunque los británicos salieran con un Brexit duro, según diplomáticos de Bruselas. El primer ministro británico insiste en que de salir de la UE sin acuerdo, el Reino unido no estaría obligado a satisfacer buena parte de los 39000 millones de libras del acuerdo de salida negociado por la anterior premier, Theresa May.