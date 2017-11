El eurodiputado machista Korwin-Mikke culpa a las mujeres de la despoblación por "no quedarse en casa"

El eurodiputado polaco Janusz Korwin-Mikke, conocido por defender que las mujeres deben cobrar menos que los hombres por su "debilidad física", ha vuelto a lanzar un mensaje machista en el Parlamento Europeo. Ahora culpa a las mujeres de la despoblación de Europa: "¡Las mujeres no se quedan en casa sino que se van a trabajar y tienen menos niños! ¡Todos se empeñan en que la mujer trabaje fuera de casa! ¡Si no solucionamos este problema no tiene sentido debatir!"