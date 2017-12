El euro ha sido un 'descalabro' para casi todos los países que lo aceptaron en 1999

El euro no ha funcionado, por ahora, como motor de convergencia económica entre los países de la Eurozona. En el periodo 1999-2016, la brecha de renta per cápita entre países ricos y pobres se ha mantenido o incluso se ha incrementado, mientras que los países de la UE que no acogieron la divisa única en 1999 han registrado de forma general un mayor crecimiento y convergencia.