Eugene y Aileen Smith los fotógrafos de Minamata  

Confieso que soy un gran admirador del impresionante trabajo del fotógrafo W. Eugene Smith (Wichita, Kansas, 30 de diciembre de 1918 – Arizona, 15 de octubre de 1978), que es uno de mis referentes en fotografía documental. Sin embargo, en este artículo quisiera destacar el importante papel que jugó su esposa Aileen sin cuya participación el libro que publicaron en 1975 y que recogía el imponente trabajo realizado en Minamata, jamás hubiera visto la luz.