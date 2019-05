El etarra que asesinó de un tiro en la sien al hombre que le había salvado la vida

Los hechos que les voy a contar hoy los conozco desde hace décadas, probablemente desde que era un niño. No recuerdo bien desde cuándo pero sí que esta historia siempre me impactó cuando la conocí. La he vuelto a leer hoy en la cuenta de Twitter de Consuelo Ordóñez, la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo. En esta cuenta se va haciendo una labor necesaria y esencial de recuerdo de las personas a las que ETA asesinó, quiénes eran y cómo fue. Una cuenta tristísima, pero, como digo, necesaria. Es esencial que no se olvide.