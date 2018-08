Un estudio sobre el mal olor corporal abre la puerta al desodorante infalible

Algunas comunidades de Asia no producen mal olor corporal debido a una mutación del gen ABCC11, asociado a las glándulas apocrinas. A todos esos datos se suma ahora Structural basis of malodour precursor transport in the human axilla, un estudio redactado por un equipo de científicos de las universidades de Oxford y York, publicado el pasado 3 de julio y que ha descubierto que, entre las diferentes bacterias que habitan en el cuerpo humano, hay unas que están especialmente dotadas para provocar mal olor: las Staphylococcus.