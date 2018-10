Un estudio revela que el 50% de nuevos guitarristas son mujeres

"Me gusta la tranquilidad de saber que las mujeres son el único futuro de rock and roll". Esta cita, extraida de los diarios personales de Kurt Cobain, parece no alejarse mucho de la realidad en 2018 a juzgar por los datos revelados en un nuevo estudio de la consultora Egg Strategy para la compañia de guitarras Fender. Según esta investigación, ahora las mujeres representan el 50% de los guitarristas jóvenes, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido.