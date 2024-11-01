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Un estudio internacional demuestra que el espacio entre neuronas juega un papel activo en la comunicación cerebral

Un investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), organismo adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha liderado un estudio internacional que revela que el espacio que rodea a las neuronas desempeña un papel activo en la comunicación cerebral y no pasivo, como se creía anteriormente. La investigación, publicada en Fluids and Barriers of the CNS, demuestra que la forma y organización del llamado espacio extracelular influyen directamente en cómo se transmiten las señales químicas entre neuronas.

| etiquetas: csic , neuronas , comunicación cerebral
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