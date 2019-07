Estudio demuestra que el porno es igual de excitante tanto para las mujeres como para los hombres

La creencia popular dice que los hombres se excitan fácilmente con cualquier elemento relacionado con el sexo, especialmente imágenes. Con eso, se ha dicho que los hombres son particularmente afines al porno y que son muy "visuales". Mientras tanto, se ha dicho que ver este tipo de contenido no causa en las mujeres nada. No obstante, un grupo de investigadores del Max Planck Institute for Biological Cybernetics de Alemania decidió poner en duda esa creencia.