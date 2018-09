Un estudio asegura que en 2019 la mitad de las llamadas serán SPAM

El spam es una de las cosas más molestas de la tecnología. Sea en forma de email no deseado o en forma de llamada molesta, es una de esas cosas que nunca parecen desaparecer. Y, de hecho, no lo va a hacer, sino que va a aumentar. En el año 2019, casi la mitad de las llamadas serán spam, un 44,56%. Así lo estima First Orion Corporation, empresa que ha realizado este estudio y que se gana la vida trabajando con operadoras para ofrecerles filtros de spam.