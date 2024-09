The Lords of Midnight (Beyond Software, 1984)

Publicado hace 4 horas por ccguy a tabernadegrog.blogspot.com

The Lords of Midnight es un original videojuego híbrido de Rol y estrategia que combina la acción, la aventura y la fantasía épica, desarrollado por Mike Singleton para las computadoras ZX Spectrum y publicado por la empresa Beyond Sotware en 1984. El juego presentaba además un innovador efecto 3D para hacerlo más inmersivo a los jugadores y es considerado habitualmente como uno de los mejores videojuegos de Rol de los años 80.