Estudiantes de instituto desafían las prohibiciones de Ayuso y despliegan una gran pancarta por Palestina

Pero los jóvenes estudiantes de instituto le han dicho a la presidenta de la Comunidad, “AYUSO, CENSURA ESTA!” y en la mañana del viernes estudiantes del IES Puerta Bonita de Madrid se han rebelado y han despejado una pancarta gigante con los lemas: ¡Basta de genocidio! ¡Basta de represión! y ¡Viva la Flotilla! Porque los estudiantes no piensan dejar de hablar ni un solo día de Palestina, que hace dos años sufre un brutal genocidio perpetrado por el estado de Israel, que ha dejado según ultima cifras 650.000 asesinados, la mitad de ellos niños

#1 laruladelnorte
La censura en los centros educativos también ha sido desafiada por cientos de profesores que han inundado las redes de fotos con sandías y banderas Palestinas en pizarras, ordenadores y paredes de los centros. Una gran campaña de desobediencia impulsada por Menos Lectivas y Marea Palestina.

Gracias a todos ellos,gente con conciencia algo de lo que carece la señora presidenta.
Metabarón #3 Metabarón
A tragar Sandía, payusa.
