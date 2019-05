Estudiantes huyen de EE.UU. debido a sus deudas estudiantiles

Haag de 29 años, se mudó este año a la Jungla, vive actualmente en una casa de concreto donde paga un alquiler de $50, rodeado de elefantes, pollos y cocoteros, dice no arrepentirse de haberse mudado de EE.UU., asegurando que este cambio hace que sus préstamos estudiantiles ya no se sienten reales. El saldo de préstamos estudiantiles de Haag es de alrededor de $ 20,000 expresó que si no estás ganando un salario digno, $ 20,000 en deudas son devastadores.