Estrés, repartidores, saturación de transportistas. Las causas del aumento de los accidentes de tráfico con furgonetas

En los últimos cinco años los accidentes de tráfico con furgonetas implicadas han crecido un 41% dejando 1.000 muertos. Una de las causas de ese aumento es la proliferación del e-commerce. Otra de las causas es la gran masa de autónomos en nuestro país. El sector denuncia una sobresaturación de furgonetas y de transportistas ilegales. "Para ser competitivo necesita hacer más de lo normal y eso supone trabajar con estrés, ir pendiente de albaranes, pendiente del teléfono, no puede entretenerse, no puede pararse y eso al final no es bueno