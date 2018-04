“El estrepitoso fracaso del proyecto finlandés de Renta Básica”: ¿Cómo manipular la realidad?

Esta semana nos hemos encontrado con titulares como “Finlandia da por finalizado el experimento de la renta básica para probar otros esquemas” o “Finlandia renuncia a su experimento de renta básica”. Y es verdad que Finlandia va a dar por finalizado el proyecto piloto de renta básica, pero ¿cuándo lo va a dar por finalizado? Al leer los titulares, podría parecer que las personas beneficiarias del proyecto piloto ya en mayo no recibirían la renta básica. Pero no, hemos de tener claro que su finalización no va a ser ipso facto, aquí y ahora.