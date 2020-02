La serología ayuda a mejorar la detección del nuevo coronavirus [ENG]

La estrategia de detección del nuevo coronavirus por exudados naso/orofaríngeos no es perfecta. El paciente puede dar negativo en dichas muestras pero se ha demostrado con SARS-CoV y MERS-CoV que puede seguir expulsando el virus por las heces demostrando que la ruta orofecal es válida. Un exudado oral negativo no asegura que el paciente no siga excretando el virus por heces. Además, la serología (detección de anticuerpos) puede ayudar a mejorar el diagnóstico de esta infección. Se ha visto serologías positivas en pacientes con PCR negativas.