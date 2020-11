¿Por qué estoy pensando hacerme vegetariana?

Estoy en ese dilema existencial: ¿tendría que comer menos carne o no comer carne en absoluto? Es una pregunta de la que depende no sólo el bienestar de los animales, sino el nuestro como especie. La ganadería es un grave problema medioambiental, económico y sanitario. Además, sabemos que los animales pueden sufrir, y diversos filósofos argumentan que es moralmente inaceptable explotarlos y maltrarlos. Ignorar los dilemas éticos que plantea la explotación animal ya no es posible. La sostenibilidad del planeta y de la economía lo exigen.