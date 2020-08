Estoy muy asustado con los datos de Aragón desde hace más de dos semanas [hilo]

Ojalá en un mes os estéis todos riendo de mí, pero si no digo ahora lo q pienso no me voy a quedar tranquilo. Algo se empezó a torcer a mediados del mes de julio. Aragón pasó de una cifra razonable de incidencia (casos por cien mil habitantes en 14 días) a superar el nivel 100, luego el nivel 200, luego el nivel 300. Si hacéis comparaciones regionales, nacionales o internacionales, veréis que esos niveles de incidencia son altísimos. Los dos grandes hospitales de Zaragoza tienen ya tantos pacientes ingresados por coronavirus como en mayo...