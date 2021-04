«Estoy deseando volver a hacer vida normal», dice un hombre que no ha hecho caso a una sola restricción

durante toda la pandemia. Completamente frustrado y cansado de un año de restricciones que no ha cumplido en absoluto, Antolín García, de 45 años, asegura estar deseando volver a hacer “vida normal”, según ha declarado a la prensa. “Estoy harto de la mascarilla, de no poder ir a bares y de no poder ver a mis amigos”, ha dicho García, pese a que apenas usa la mascarilla, va a bares varias veces por semana y ha quedado con amigos todos y cada uno de los días desde que empezó la pandemia en febrero de 2020. “Necesito volver a la normalidad