Estoy acompañado pero me siento solo  

Hace unos días, miraba en el muro de Facebook, y una persona que tengo de amiga, la cual puso un mensaje: “estoy acompañada, pero algunas veces me siento sola”. Este mensaje, me recordó a mis días de niñez, mi padre me solía decir que saliera más, que no estuviera tanto tiempo solo en casa y no había manera de que comprendiera que me sentía muy bien así. En todo momento intentaba darme cátedras sobre lo malo que es estar solo, pero eso no era para mí un problema.