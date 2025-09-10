"Estos hechos son graves": conmoción en Gentilly tras el hallazgo de una cabeza de cerdo frente a la mezquita [FR]

Esta madrugada, se descubrieron al menos nueve cabezas de cerdo frente a mezquitas en la región de Île-de-France . «Cuatro en París y cinco en los suburbios del interior», explicó el jefe de policía parisino, Laurent Nuñez, quien añadió que no descartaba «la posibilidad de que se descubrieran más». En Gentilly, los fieles de la mezquita UMG (Unión de Musulmanes de Gentilly) descubrieron esta cabeza de cerdo envuelta en una bolsa justo antes de la oración.