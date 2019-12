Esto es lo que la ultraderecha quiere vetar: el vídeo de Ana Orantes, 13 días antes de ser asesinada por su exmarido  

“Tenía 11 hijos, no tenía donde irme. […] Yo tenía que aguantarlo, que me diera paliza sobre paliza. Un día sí, otro no y el de en medio”. Es el terrible relato de Ana Orantes en 1997 denunciando en Canal Sur 40 años de violencia machista por parte de su marido. Trece días después, su exmarido, José Parejo, la asesinó. El caso cambió para siempre la forma de entender laforma de entender la violencia contra las mujeres. Hoy vuelve a estar de actualidad, después de que los padres de un alumno de un instituto de Baena (Córdoba) hayan denunciado