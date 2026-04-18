Esto es un pie después de haber llevado puesto unas botas mojadas durante 10 horas

¿Cuál es el diagnóstico?

a) Pedis a frigore

b) Pie de trinchera

c) Pie de tortuga

d) Pie de Lepanto

La solución es:

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La respuesta b: pie de trinchera o de inmersión.

Es una condición vista con frecuencia en soldados o excursionistas, de ahí el nombre.

La exposición intensa y prolongada al agua, especialmente si fría, genera una isquemia local que se manifiesta inicialmente con entumecimientos, parestesias (sensaciones extrañas) y más tardíamente si se prolonga con dolor.

No es moco de pavo, es importante calentar el pie, tratar con analgésicos y vigilar los posibles signos de sobreinfección. El pulso en esta condición está habitualmente presente, lo que lo diferencia de una isquemia arterial aguda. Sin embargo, en casos extremos, la circulación sanguínea puede verse comprometida y conducir a necrosis tisular pudiendo incluso llevar a amputaciones.

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