"Esto no es manifestarse por la libertad de expresión. La manipulación puede llegar a ser muy sutil."  

Así , como quien no quiere las cosa, no nos informan de que se celebraron decenas de manifestaciones de verdad por esos motivos, que transcurrieron sin incidentes. Además, se criminaliza una determinada visión política de la sociedad y de sus respuestas penales y, claro está, se lincha a un político que se atreve a decirle a los que pretenden dictarnos opinión y pensamiento, que les han visto la mano. Pues no. Lo que se ve en este video es a unos energúmenos que o no querían manifestarse o no querían que otros se manifestasen.