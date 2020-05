"¿A esto se le llama reactivar la economía?": crítica por un 'sablazo' en una cafetería de Canarias

Unos clientes han visitado un bar para tomarse sus primeras cervezas después del confinamiento en sus viviendas. Actualmente los bares pueden abrir a un 50% de su capacidad en las terrazas, algo que ha supuesto que muchos dueños sean reacios a abrir debido a que no es rentable. De todas formas la población ha acudido a bares y restaurantes tras dos meses de confinamiento. " ¿A esto se le llama reactivar la economía? A mí no me trancan más...", publicó una canaria enfadada por la cuenta que tuvo que pagar por dos cortados y una cerveza (4,70€)