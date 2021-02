La estética se rebela. Somos igual de esenciales que las peluquerías

Los centros de estética de Málaga piden a la Junta cambiar BOJA para ser actividad esencial. El sector defiende que realiza un trabajo esencial, pero que no está considerado como tal. "¿Por qué las peluquerías sí y nosotros no?" El sector señala que no hay diferencia alguna entre los dos tipos de establecimientos y que se trata de algo "muy injusto". Pertenecen al mismo epígrafe IAE 972 'Salones de Peluquería e Institutos de Belleza', pagan el mismo IVA y el mismo convenio, pero mientras las peluquerías siguen abiertas, ellos tienen que cerrar