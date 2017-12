Esteban Roig, De Cabo, Ruiz-Mateos… En España, para ir a la cárcel por estafa hay que atracar al Ibex

Los grandes estafadores, algunos todavía presuntos estafadores, españoles de principios del siglo XXI tienen algo en común: sobre ellos no cayó todo el peso de la ley hasta que sus delitos no alcanzaron un enorme tamaño. Una cosa es arruinar a pequeños empresarios en problemas, y otra hurtar a las compañías eléctricas españolas. Los casos de Afinsa y Fórum, al igual que en el de Nueva Rumasa, dejan en el aire la misma pregunta: ¿por qué no se actuó antes?