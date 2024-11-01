edición general
12 meneos
12 clics
Este mes de abril fue el más cálido en España desde que hay registros, según la Aemet

Este mes de abril fue el más cálido en España desde que hay registros, según la Aemet

El mes pasado fue el abril más cálido de toda la serie histórica en España (1950-2026), con una temperatura media de 15,1 ºC

| etiquetas: aemet , abril , cambio climático , españa
10 2 0 K 96 ciencia
2 comentarios
10 2 0 K 96 ciencia
josde #1 josde
Y el mas lluvioso también, ademas con muchas Danas una detrás de la otra.
0 K 20
Lamantua #2 Lamantua
Y subiendo.
0 K 7

menéame