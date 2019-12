“Sí, soy sicario desde hace unos años, no sé, unos diez o así, ya no recuerdo el año de mi primer asesinato. Pero en este mundo se hace de todo: muevo droga de aquí allá, llevo dinero de una mano a otra, asusto a chivatos, pongo el oído en otras bandas... Mi jefe actual -del que ni siquiera dice su nacionalidad- me paga para que haga todo tipo de trabajos, no solo clavarle un par de balazos a un tipo en el pecho”.