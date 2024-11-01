Este dispositivo ofrece información sobre las misteriosas raíces de los terremotos profundos [Eng]  

De los aproximadamente 20 000 terremotos que ocurren cada año , la mayoría se originan a poca profundidad, a unos 60 kilómetros de la superficie terrestre. Sin embargo, existe un tipo de terremoto poco común que se origina en regiones mucho más profundas, hasta a 600 kilómetros bajo la superficie. Estos terremotos de foco profundo han desconcertado a los científicos durante décadas. A tales profundidades, temperaturas y presiones extremas, las rocas parecen comportarse más como una masilla que se deforma y fluye, en lugar de una roca frágil