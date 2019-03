Este cuadro compara los alquileres promedio en más de 500 ciudades alrededor del mundo [ ing ]  

Lo que pasa con el alquiler es que no importa dónde vivas en el mundo, no puedes escapar de pagarlo. Al igual que los impuestos y un metabolismo más lento, es solo una de las molestas realidades de la edad adulta. Sin embargo, eso no quiere decir que vivir en, digamos, Akron sea tan remotamente tan caro como vivir en Hong Kong, pero todo es relativo, en realidad., querrá ver este nuevo cuadro fascinante que clasifica los precios promedio de alquiler en 540 ciudades de todo el mundo, desde el más bajo hasta el más alto. .