Recientemente ha surgido un anuncio del Banco Santander bastante curioso... este:

El protagonista parece ser un influencer llamado @YoSoyPlex. No me he parado a averiguar mucho más. Simplemente me pregunto...

¿Qué tiene que ver que haya estado en Tailandia, Islandia, Estados Unidos o Japón? ¿Es su canal de youtube un canal de viajes? ¿Es un influencer sobre viajes en general? Mi extensiva búsqueda de 1 minuto me ha llevado a la conclusión de que no, parece que no lo es, pero estoy dispuesto a ser corregido si me equivoco.

Mi impresión al ver el anuncio en el que sigo sin encontrarle sentido a por qué tiene que anunciar el iPhone 17 diciendo que ha estado en más países que tú me lleva a preguntarme ¿es esto a lo que se le llama alardear? ¿presumir? ¿ostentar? ¿vanagloriarse? ¿jactarse? ¿hacer alarde? ¿dragonear?

Este anuncio me parecía desde el primer momento un ejercicio tan obvio de inmodestia o fatuidad que hice una búsqueda por si alguien más se había dado cuenta o si soy el único que se interesa por algo tan irrelevante. He visto que no, pero también he visto que los comentarios de youtube del anuncio están desactivados. No creo que nadie hiciera un comentario al respecto en caso de que estuvieran activados, probablemente la sección de comentarios se llenarían de personas encandiladas por la experiencia vital de este señor de 24 años de edad.

Probablemente no haya falta "darle más vueltas" a este irrelevancia y dejar que exista, no hace daño a nadie esta muestra de presuntuosidad. Sólamente vengo a decir una cosa. Lo que subrepticiamente te está diciendo este chico en este anuncio es: "Mírame. Mira lo que tengo y tú no".

Pasado el tiempo uno se da cuenta de que lo importante no es contar el número de sitios o las cosas que has hecho, sino vivirlas. Pero no es necesaria mayor cavilación sobre el asunto, ni tiene mayor importancia, aunque de pequeños nos deberían enseñar otras cosas.