Estas son las medidas de Extremadura para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios y mejorar la prevención

Quiere cambiar la Ley de Protección Ambiental de Extremadura para eliminar la obligación de presentar una declaración ambiental abreviada para actuaciones relacionadas con prácticas tradicionales de cultivos. Y va a pedir al Gobierno central la modificación de la Ley de Montes para eliminar la prohibición de cambiar el uso forestal durante 30 años: «queremos que se faciliten los cultivos preventivos cuando los incendios sean originados por causas naturales».

2 comentarios
Recalificar si el incendio es natural. Que genios. Cuando caiga un rayo donde interesa, solo hay que dejar arder hasta donde quiera la junta. Si además hay mil incendios provocados para usar de excusa por la incapacidad mejor y si además se contrata poco personal y no se preparan las zonas...

Vaya cara de cemento la Guardiola, medidas de paja para colar medidas especulativas de tapadillo.
Así, sin pudor, con la chorra al aire
