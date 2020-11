Estas fueron las mejores películas de anime de la década según los japoneses

El popular portal japonés Rankingoo realizó una encuesta a 10,314 personas, desde adolescentes hasta personas de la tercera edad, sobre cuál consideran que era la película de anime más impresionante de la última década, exceptuando secuelas de anime y películas recopilatorias (por lo que Guardianes de la noche: Mugen Ressha-hen no fue elegible) [...] 1º Your Name (2,085) - 2º En este rincón del mundo (1,185) - 3º Los niños lobo (709) - 4º El tiempo contigo (561) - 5º A Silent Voice (519) - 6º El niño y la bestia (463) ...