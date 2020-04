Estas fotos te muestran la guerra oculta contra los animales

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

“Miles de millones de animales sufren innecesariamente cada día por los constructos que los humanos hemos cimentado”, explica la canadiense Jo-Anne McArthur, fotoperiodista, cofundadora de We Animals Media y creadora del libro de fotografías Hidden: Animals in the Anthropocene (Ocultos: Animales en el Antropoceno). El volumen se encuentra estos días en proceso de micromecenazgo y aborda, de forma gráfica, la explotación animal en todo el planeta.