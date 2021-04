¿Qué es estar conectado en 2021? Teletrabajo, brecha digital y el reto del acceso a internet decente en toda España

El teletrabajo no resuelve la desconexión: un 9 % de la población no cuenta con una red mínima. Aunque el problema se percibe especialmente en las zonas rurales, también hay áreas afectadas en grandes ciudades. Cada vez se realizan más actividades en línea: leer la prensa, consultar la cuenta del banco, el correo, etc. Sin embargo, no todas pueden afrontarse de la misma forma porque pesa, y mucho, desde dónde las hagas. Y es que el teletrabajo, con todas sus flexibilidades, no ha ayudado a paliar los problemas de conexión