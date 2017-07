¿Por qué están las ciudades donde están? Pues hay una explicación muy lógica

¿Alguna vez os habéis planteado por qué el mundo está distribuído como está? Venga, no me digáis que no que nos conocemos y a veces vas de visita a algún sitio y tu cabeza empieza a trabajar y empiezas a pensar porqué hay ríos que cruzan grandes ciudades y las montañas se ven a lo lejos y no están plantadas en medio de centro. ¿Por qué están las cuidades donde están? Pues todo tiene una explicación muy lógica. Ríos, mares, océanos, montañas, distancias son las que han hecho que cada sitio esté donde está por una razón muy poderosa...