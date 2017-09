¿Estamos todos de acuerdo en que los genitales son feos? [ENG]

George Clooney y otros hombres se han sometido a tratamientos estéticos para desarrugar sus testículos. No, seamos sinceros. Los testículos son siempre desagradables. En realidad, lo son todos los genitales. No hay todavía, por ejemplo, un traje de baño que se adapte perfectmente a una vulva, que es arrugada. Tampoco se entiende por qué han surgido tantos movimientos con el eslogan "tus genitales son bellos". No, no lo son para nadie. Admitámoslo, los genitales son raros, parecen criaturas marinas tristes del planeta Doom.